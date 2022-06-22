Çiçeği burnunda gelin Seda Sayan aşka geldi 'ömrüme hoş geldin iyi ki doğdun sevgilim' Eşi Çağlar Ökten'le estetik sonrası...
Karı-koca bıçak altına yattı! Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen ay müzisyen Çağlar Ökten'le evlenerek yedinci kez dünyaevine girmişti. Attıkları her adımla adlarından söz ettiren ünlü çift, son olarak soyadı kriziyle gündem olmuştu. Sonrasında da çift olarak estetik yaptıran Seda Sayan ve Çağlar Ökten, bu kez Sayan'ın doğum günü paylaşımıyla gündemde. Eşinin yeni yaşını kutlayan çiçeği burnunda gelin Seda Sayan bakın ne paylaştı.
22.06.2022 09:31 - Son Güncelleme: 22.06.2022 09:31
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz ay kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağlar Ökten'le evlenerek yedinci kez dünyaevine girmişti.
Yaptırdığı estetik operasyonlarla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen 59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, son olarak soyadı kriziyle gündeme gelmişti.
"KURBAN OLURUM BEN ONUN SOYADINA"
Sayan, "Boşanacağımız, hatta evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecekti, bunlarla uğraşmak istemedim. Yoksa kurban olurum ben onun soyadına" demişti.
SEDA'DAN AŞK DOLU KUTLAMA
Tüm bunların ardından 59 yaşındaki Seda Sayan, 35 yaşına basan eşi Çağlar Ökten'in yeni yaşını kutladı.