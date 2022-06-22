Çiçeği burnunda gelin Seda Sayan aşka geldi ’ömrüme hoş geldin iyi ki doğdun sevgilim’ Eşi Çağlar Ökten’le estetik sonrası...

"KURBAN OLURUM BEN ONUN SOYADINA"

Sayan, "Boşanacağımız, hatta evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecekti, bunlarla uğraşmak istemedim. Yoksa kurban olurum ben onun soyadına" demişti.