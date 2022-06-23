Buse Varol ’Ben de isterdim ama kimseyi bulamadım’ dedi gözler Alişan’ı aradı ’Aliş yok mu?’ Demet Akalın...

Alişan'ın biricik eşi Buse Varol İnstagram hesabından selfie paylaştı. Önce Demet Akalın ardından da hayranları beğeni yağmuruna tuttu. Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra eşini hiç yalnız bırakmayan güzel oyuncu şimdilerde tüm sıkıntıları geride bırakıp huzurlu bir hayat yaşıyor. Güneşin tadını çıkaran Buse Varol paylaşımına, ''Ben de isterdim gözlüğüme bişey yansımasın ama fotoğraf çekecek kimseyi bulamayınca böyle oluyor Selfieden post mu olur dediğinizi duyar gibiyim'' notunu düşünce yorumlar da gecikmedi.