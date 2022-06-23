Buse Varol 'Ben de isterdim ama kimseyi bulamadım' dedi gözler Alişan'ı aradı 'Aliş yok mu?' Demet Akalın...
Buse Varol yaz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan 32 yaşındaki oyuncu sık sık tatil, deniz pozlarını paylaşıyor. Son olarak şapka ve gözlüğü ile kendini çeken Varol fotoğraf çektirecek kimseyi bulamayınca İnstagram'dan isyan etti. Güzel oyuncunun paylaşımına kankası Demet Akalın'dan da nazar boncuğu emojisi geldi. Hayranları ise Alişan'ın nerede olduğunu sordu.
Alişan'ın biricik eşi Buse Varol İnstagram hesabından selfie paylaştı. Önce Demet Akalın ardından da hayranları beğeni yağmuruna tuttu. Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra eşini hiç yalnız bırakmayan güzel oyuncu şimdilerde tüm sıkıntıları geride bırakıp huzurlu bir hayat yaşıyor. Güneşin tadını çıkaran Buse Varol paylaşımına, ''Ben de isterdim gözlüğüme bişey yansımasın ama fotoğraf çekecek kimseyi bulamayınca böyle oluyor Selfieden post mu olur dediğinizi duyar gibiyim'' notunu düşünce yorumlar da gecikmedi.
Doğum kilolarından kurtulan Alişan'ın biricik eşi Buse Varol, şimdilerde güzel fiziği ile beğeni topluyor.
Miss Turkey geçmişi de olan Buse Varol bir süre önce boşanma konusuyla gündeme gelmişti. Daha sonra Alişan ile sorunları geride bıraktı ancak bu kez e kayınvalidesiyle arayı düzeltemedi.