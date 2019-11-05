80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu'dan bir bomba itiraf daha! 'Bizimkisi ilk görüşte aşk' demişti...
Hayat Devam Ediyor dizisinde başrol karakterini canlandıran 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evliliği herkesi şoke ederken, son günlerde Meltem Miraloğlu'nun Instagram'dan yaptığı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düştü. "Neden kendine bu kötülüğü yaptın?" sorusuna Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim sevgi ve saygılarımla" cevabını veren Miraloğlu, geçtiğimiz gün, "Hayatımda aldığım en doğru karar Amerika'ya gelmekti. Amerika'yı ve Amerikalıları çok seviyorum. Bu düşüncem ölene kadar bakidir. Sevgi ve saygılarımla..." diyerek çark etmişti. Meltem Miraloğlu'dan yeni itiraf geldi. "Dedeyle aran nasıl?" diyen takipçisine gülerek cevap veren Meltem Miraloğlu, bakın neyi itiraf etti!
Kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile yaptığı evlilikle olay yaratan Meltem Miraloğlu, şaşırtmaya devam ediyor. Türkiye'de iş bulamadığı için ABD'ye yerleştiğini söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, önceki gün de Instagram'dan zafer işareti yaptığı bir fotoğrafını yayınladı. Miraloğlu, daha sonra başka bir kareye de "Hayatımda aldığım en doğru karar Amerika'ya gelmekti. Amerika'yı ve Amerikalılar'ı çok seviyorum. Bu düşüncem ölene kadar bakidir." notu düştü.
Instagram'dan yayınladığı videoda ağlamaklı ve oldukça üzgün gözüken Miraloğlu, paylaştığı videoya herhangi bir not düşmese de takipçileri, Miraloğlu'nun mutlu olmadığını ifade eden birçok yorum yazmıştı. Takipçilerinin evliliğinde mutsuz olduğunu iddia ettikleri Miraloğlu'na "Çok hüzünlü duruyorsun, niye bu kadar mutsuzsun?" gibi yorumlar yapılmıştı. Oyuncunun mutsuzken bir anda gülmesi ve yüzündeki endişe de takipçilerini korkuttu. Hatta bir takipçisi, ''Sanki beni buradan kurtarın der gibi'' yorumunu yapmıştı.
'BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE AŞK'
"Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var." diyen Miraloğlu, şöyle konuştu: Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der.
Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum. Meltem Miraloğlu'nun sürpriz bir karar daha aldığı ortaya çıktı.