80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu'dan bir bomba itiraf daha! 'Bizimkisi ilk görüşte aşk' demişti...

'BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE AŞK'

"Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var." diyen Miraloğlu, şöyle konuştu: Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der.

Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum. Meltem Miraloğlu'nun sürpriz bir karar daha aldığı ortaya çıktı.