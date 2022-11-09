Bülent Ersoy müezzini evine çağırıp makam öğretti! Diva'dan ezan okuma dersi! Camdan çıkıp...
Bülent Ersoy, cami müezzinini eve çağırdığı iddiasıyla çok konuşuldu. Oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark eden Ersoy, apartman görevlisinden müezzini çağırmasını talep etti. Konuyla ilgili çıkan haberler sonrası Bülent Ersoy konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Bülent Ersoy, cami müezzinini eve çağırdığı iddiasıyla çok konuşuldu. Oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark eden Ersoy, apartman görevlisinden müezzini çağırmasını talep etti.
AÇIKLAMA GELDİ
Bülent Ersoy konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ezan çok önemlidir. Ne kadar düzgün okunursa insanlar o kadar aşka gelir, şevke gelir. Müezzin ezanı acemaşiran okudu, oradan saba makamına geçerken de sesi pek oturmadı. Birlikte üzerinden geçtik. Nazari bir bilgiydi. Bu olay olalı da çok oldu. O müezzin öldü ve şu an yaşamıyor."
EZAN 17 YILDIR MERKEZİ SİSTEMLE OKUNUYOR
Mihrimah Sultan Camisi imamı Hasan Türedi: "Burada 17 yıldır ezan merkezi sistemle okunur. Böyle bir şey mümkün değil. Bülent Ersoy, zaman zaman camimize gelip Kuran dinler. Fakat bir müezzine ezan okuma dersi verme gibi durum yok."