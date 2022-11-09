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Bülent Ersoy müezzini evine çağırıp makam öğretti! Diva'dan ezan okuma dersi! Camdan çıkıp...

Bülent Ersoy, cami müezzinini eve çağırdığı iddiasıyla çok konuşuldu. Oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark eden Ersoy, apartman görevlisinden müezzini çağırmasını talep etti. Konuyla ilgili çıkan haberler sonrası Bülent Ersoy konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
09.11.2022 21:52 - Son Güncelleme: 09.11.2022 21:52
Bülent Ersoy müezzini evine çağırıp makam öğretti! Diva’dan ezan okuma dersi! Camdan çıkıp

Bülent Ersoy, cami müezzinini eve çağırdığı iddiasıyla çok konuşuldu. Oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark eden Ersoy, apartman görevlisinden müezzini çağırmasını talep etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bülent Ersoy müezzini evine çağırıp makam öğretti! Diva’dan ezan okuma dersi! Camdan çıkıp

EVİNE MÜEZZİNİ ÇAĞIRTTI

Ersoy, eve gelen müezzine ezanı nasıl okuyacağını anlattı. Ersoy'un her Ezan okunduğunda müezzinin kendisini duyması için cama çıkıp ezana eşlik ettiği de iddia edildi.

Bülent Ersoy müezzini evine çağırıp makam öğretti! Diva’dan ezan okuma dersi! Camdan çıkıp

AÇIKLAMA GELDİ

Bülent Ersoy konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ezan çok önemlidir. Ne kadar düzgün okunursa insanlar o kadar aşka gelir, şevke gelir. Müezzin ezanı acemaşiran okudu, oradan saba makamına geçerken de sesi pek oturmadı. Birlikte üzerinden geçtik. Nazari bir bilgiydi. Bu olay olalı da çok oldu. O müezzin öldü ve şu an yaşamıyor."

Bülent Ersoy müezzini evine çağırıp makam öğretti! Diva’dan ezan okuma dersi! Camdan çıkıp

Ersoy, cama çıkıp bağırdığı iddialarını ise kabul etmedi: "Camdan çıkıp bağırma durumu olmadı. Müezzini tanıyordum. Babam için dua da okutmuştum. Kendisiyle bir araya gelip sesinin üzerinden geçtik."

Bülent Ersoy müezzini evine çağırıp makam öğretti! Diva’dan ezan okuma dersi! Camdan çıkıp

EZAN 17 YILDIR MERKEZİ SİSTEMLE OKUNUYOR

Mihrimah Sultan Camisi imamı Hasan Türedi: "Burada 17 yıldır ezan merkezi sistemle okunur. Böyle bir şey mümkün değil. Bülent Ersoy, zaman zaman camimize gelip Kuran dinler. Fakat bir müezzine ezan okuma dersi verme gibi durum yok."

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