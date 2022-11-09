Bülent Ersoy müezzini evine çağırıp makam öğretti! Diva'dan ezan okuma dersi! Camdan çıkıp...

AÇIKLAMA GELDİ

Bülent Ersoy konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ezan çok önemlidir. Ne kadar düzgün okunursa insanlar o kadar aşka gelir, şevke gelir. Müezzin ezanı acemaşiran okudu, oradan saba makamına geçerken de sesi pek oturmadı. Birlikte üzerinden geçtik. Nazari bir bilgiydi. Bu olay olalı da çok oldu. O müezzin öldü ve şu an yaşamıyor."