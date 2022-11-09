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Haberler Magazin Hanife Gürdal’ın sinirden sesi titredi! “Hayat kadını kocama mesaj atıyor” deyip ağzını fena bozdu! Gözler Kemal Ayvaz’a çevrildi

Hanife Gürdal’ın sinirden sesi titredi! “Hayat kadını kocama mesaj atıyor” deyip ağzını fena bozdu! Gözler Kemal Ayvaz’a çevrildi

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Hanife Gürdal, daha sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen hale geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Gürdal, yayınladığı son görüntülerle ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir hayat kadının eşi Kemal Ayvaz'a mesaj yolladığını belirten Hanife Gürdal, ağzını fena bozdu. İşte Hanife Gürdal'ın o paylaşımı...

09.11.2022 21:18 - Son Güncelleme: 09.11.2022 21:21
Hanife Gürdal’ın sinirden sesi titredi! “Hayat kadını kocama mesaj atıyor” deyip ağzını fena bozdu! Gözler Kemal Ayvaz’a çevrildi

Özellikle eşi Kemal Ayvaz ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gürdal, bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu.

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Hanife Gürdal’ın sinirden sesi titredi! “Hayat kadını kocama mesaj atıyor” deyip ağzını fena bozdu! Gözler Kemal Ayvaz’a çevrildi

Kemal Ayvaz ile bir dargın bir barışık evliliğini sürdüren Hanife, eşine gelen mesajı görünce çileden çıktı ve bununla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Hanife Gürdal’ın sinirden sesi titredi! “Hayat kadını kocama mesaj atıyor” deyip ağzını fena bozdu! Gözler Kemal Ayvaz’a çevrildi

"HAYAT KADINI KOCAMA MESAJ ATIYOR"
Instagram'dan paylaşım yapan Hanife, şu ifadeleri kullandı: "Bir hayat kadını kocama mesaj atıyor. Ben de kocama mesaj atıldığı için sinirlenip, kendisine mesaj atıyorum.

Hanife Gürdal’ın sinirden sesi titredi! “Hayat kadını kocama mesaj atıyor” deyip ağzını fena bozdu! Gözler Kemal Ayvaz’a çevrildi

'O kadar söyledim, bana yazmayacaktı' diyor. Hayat kadını olduğun için, beni kendine muhatap etmeye çalıştın.

Hanife Gürdal’ın sinirden sesi titredi! “Hayat kadını kocama mesaj atıyor” deyip ağzını fena bozdu! Gözler Kemal Ayvaz’a çevrildi

Ben onu da çok net anlıyorum. Kemal'e şey yazıyor, 'Müsait misin? Bir sesini duyayım.' ben bunları görünce bunlar için mesaj attım.

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