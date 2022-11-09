Hanife Gürdal’ın sinirden sesi titredi! “Hayat kadını kocama mesaj atıyor” deyip ağzını fena bozdu! Gözler Kemal Ayvaz’a çevrildi
Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Hanife Gürdal, daha sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen hale geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Gürdal, yayınladığı son görüntülerle ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir hayat kadının eşi Kemal Ayvaz'a mesaj yolladığını belirten Hanife Gürdal, ağzını fena bozdu. İşte Hanife Gürdal'ın o paylaşımı...
09.11.2022 21:18 - Son Güncelleme: 09.11.2022 21:21
Özellikle eşi Kemal Ayvaz ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gürdal, bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu.
Kemal Ayvaz ile bir dargın bir barışık evliliğini sürdüren Hanife, eşine gelen mesajı görünce çileden çıktı ve bununla ilgili bir paylaşımda bulundu.