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Haberler Magazin 50'lik Defne Samyeli şezlong pozuyla gündemde! Bikinisinin üstüne kırmızı transparanını giyip tatil pozlarını verdi! Yorum yağdı...

50'lik Defne Samyeli şezlong pozuyla gündemde! Bikinisinin üstüne kırmızı transparanını giyip tatil pozlarını verdi! Yorum yağdı...

Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, son günlerde sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettirdi. Göcek'te tatil yapan ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. 50 yaşındaki Samyeli, bikinisinin üstüne giydiği kırmızı transparanıyla verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan pozlara yorum yağdı. İşte Defne Samyeli'nin o pozları...

09.11.2022 22:04 - Son Güncelleme: 09.11.2022 22:04
50’lik Defne Samyeli şezlong pozuyla gündemde! Bikinisinin üstüne kırmızı transparanını giyip tatil pozlarını verdi! Yorum yağdı...

Sahne kostümleriyle çok konuşulan Defne Samyeli, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

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50’lik Defne Samyeli şezlong pozuyla gündemde! Bikinisinin üstüne kırmızı transparanını giyip tatil pozlarını verdi! Yorum yağdı...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

50’lik Defne Samyeli şezlong pozuyla gündemde! Bikinisinin üstüne kırmızı transparanını giyip tatil pozlarını verdi! Yorum yağdı...

Göcek'te tatil yapan Samyeli, bikinisinin üstüne giydiği kırmızı transparanıyla verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

50’lik Defne Samyeli şezlong pozuyla gündemde! Bikinisinin üstüne kırmızı transparanını giyip tatil pozlarını verdi! Yorum yağdı...

Birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanan pozlar, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

50’lik Defne Samyeli şezlong pozuyla gündemde! Bikinisinin üstüne kırmızı transparanını giyip tatil pozlarını verdi! Yorum yağdı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği kareler, binlerce beğeni aldı.

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