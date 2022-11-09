50'lik Defne Samyeli şezlong pozuyla gündemde! Bikinisinin üstüne kırmızı transparanını giyip tatil pozlarını verdi! Yorum yağdı...
Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, son günlerde sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettirdi. Göcek'te tatil yapan ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. 50 yaşındaki Samyeli, bikinisinin üstüne giydiği kırmızı transparanıyla verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan pozlara yorum yağdı. İşte Defne Samyeli'nin o pozları...
09.11.2022 22:04 - Son Güncelleme: 09.11.2022 22:04