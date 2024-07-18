Bülent Ersoy makyörü villadan kovup programdan ayrıldı! Seren Serengil de işin içine girdi! “Getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz...”

Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'le kamera karşısına geçtiği Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrılan Bülent Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla bunun nedenini açıkladı. Makyörü Tolgahan Karataş'ın bazı erkeklerle uygunsuz davranışlarda bulunması nedeniyle programdan ayrıldığını söyleyen Ersoy'un açıklamasının ardından Seren Serengil'den dikkat çeken bir yorum geldi. Ersoy ise kendisini kıskançlıkla suçlayan Serengil'e jet hızıyla yanıt verdi. İşte detaylar...
Dünya Güzellerim Tatilde'de Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'le kamera karşısına geçen Bülent Ersoy, makyörü Tolgahan Karataş'ın bazı erkeklerle uygunsuz davranışlarda bulunması nedeniyle programından ayrıldığını açıkladı.
Sosyal medyada açıklamada bulunan Bülent Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman şeffaf olmayı yeğleyen bir kişi olarak bu kez yine aynı şeffaflıkla sizleri bir konu hakkında bilgilendirmek istediğim için bu duyuru yazımı kaleme aldım efendim.
Dünya Güzellerim Tatilde programında makyörüm olarak çalışan Tolgahan Karataş'ın sokaktan bulup getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içerisinde olduğunu duydum.