Bülent Ersoy makyörü villadan kovup programdan ayrıldı! Seren Serengil de işin içine girdi! “Getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz...”

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Sosyal medyada açıklamada bulunan Bülent Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman şeffaf olmayı yeğleyen bir kişi olarak bu kez yine aynı şeffaflıkla sizleri bir konu hakkında bilgilendirmek istediğim için bu duyuru yazımı kaleme aldım efendim.