Kızı Mina'yı dünyaya getiren 34'lük oyuncu bakın nasıl zayıflıyormuş! 53 kiloya düşüren Eda Ece diyeti! '3 gün 30 dakika boyunca...'

Televizyon ekranlarının parlayan yıldızı Eda Ece, son zamanlarda formda ve fit görünümüyle göz kamaştırıyor. Geçmişte, karakterine gereken derinliği katmak için kilo aldığı dönemlerle anılan ve bu durumu "Karakteri doğururken kilo alıyorum" şeklinde mizahi bir dille ele alan Eda Ece'nin kilo verme süreci ve sırları merak konusu oldu. Buğrahan Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten Mina adını verdikleri bir kız çocuğu sahibi olan Eda Ece, magazin dünyasının sürekli ilgi odağı haline gelmiş durumda. Peki, bu başarılı ve güzel oyuncunun fit kalma sırları neler? İşte, Eda Ece'nin zayıflama yolculuğu ve bu süreçte izlediği yöntemler hakkında tüm merak edilen detaylar...
Geçtiğimiz yaz tatilinde kameralara yansıyan kilolu halleri olay olan Eda Ece, tüm meraklı bakışları üzerine çekmişti. 32 yaşındaki güzel oyuncu o dönem hakkında sessizliğini korumuş, kilo verme serüveni hakkında detay vermemişti. Ta ki şimdiye kadar!
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Eda Ece, sonunda yağları cayır cayır eriten formülünü açıkladı! Meğerse güzel oyuncunun sırrı, "Yorgunlukla baş edebilmek..." sözlerinde saklıymış.
Peki, Eda Ece'yi tığ gibi yapan bu sihirli formül ne?
Ece, Etiler'de objektiflere takılırken tatilde çekilen mayolu fotoğraflarına gönderme yaparak "Beni dağlardan niye çekiyorsunuz. 'Eda seni çekiyoruz' deyin, ben de havalı bir poz vereyim. Sizin yüzünüzden spora başladım. Benim niye havalı bir fotoğrafım olmasın?" şeklinde esprili bir isyan başlatmıştı.