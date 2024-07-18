10 yıl önce evlenen Esra Erol ile Ali Özbir arasında ‘dırdırcı’ polemiği! Tatlı atışmaları gülümsetti! “Ali abi öyle olmaz füze atsaydın”

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından tatil için Bodrum'a giden Esra Erol, burada çekirdek ailesi ile verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı. 10 yıl önce nikah masasına oturduğu Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikten İdris Ali ve Ömer Erol adında iki evladı olan ünlü sunucunun paylaşımı büyük beğeni topladı. Esra Erol'un paylaşımına düştüğü not ve eşinden aldığı yanıt ise sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü çiftin 'dırdırcı' polemiği yüzleri gülümsetti. İşte Esra Erol'un çekirdek ailesiyle tatil pozu ve eşiyle tatlı atışması...