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Hadise ve Kaan Yıldırım'dan beklenen fotoğraf! "Benek biraz kıskanmış olabilir..."

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan yan yana fotoğraf geldi. 2020'nin çok konuşulan aşklarından olan Hadise ve Kaan Yıldırım, ilişkilerini çıktıkları tekne tatilinden yaptıkları paylaşımlarla açıkladılar. Günlerce hatta aylarca sessizliğini koruyan ikili, şimdilerde o günlerin acısını çıkartıyor. Hadise'nin, Kaan Yıldırım'ın sevimli dostu Benek için açtığı Instagram hesabından yaptığı paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Uzun bir süredir Hadise, Kaan Yıldırım ve Benek'i aynı karede görmek isteyen hayranları, bir başka sevimli dostun bulunduğu fotoğrafa' Beklediğim fotoğraf ama Benek yok' şeklinde yorumlarda bulundu. Ünlü şarkıcı ise paylaşıma, Benek'in ağzından, 'Biraz kıskanmış olabilirim' notunu yazdı.

11.09.2020 16:05 - Son Güncelleme: 11.09.2020 16:18
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan beklenen fotoğraf! Benek biraz kıskanmış olabilir...

Hadise'nin yönettiği Benek Yıldırım'ın Instagram hesabından yeni paylaşım geldi. Sevgilisi Kaan Yıldırım ve Golden cinsi sevimli bir dost ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Hadise, Benek'in ağzından, 'Biraz kıskanmış olabilirim' notunu takipçileri ile paylaştı.

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Hadise ve Kaan Yıldırım'dan beklenen fotoğraf! Benek biraz kıskanmış olabilir...

Kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafta Hadise'nin boyu merak konusu oldu. İşte ünlülerin boyları...

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan beklenen fotoğraf! Benek biraz kıskanmış olabilir...

SERENAY SARIKAYA - 1,75 CM

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan beklenen fotoğraf! Benek biraz kıskanmış olabilir...

ZEYNEP SEVER DEMİREL -1,78 CM

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan beklenen fotoğraf! Benek biraz kıskanmış olabilir...

KENAN İMİRZALOĞLU - 191 CM

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