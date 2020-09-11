Hadise ve Kaan Yıldırım'dan beklenen fotoğraf! "Benek biraz kıskanmış olabilir..."
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan yan yana fotoğraf geldi. 2020'nin çok konuşulan aşklarından olan Hadise ve Kaan Yıldırım, ilişkilerini çıktıkları tekne tatilinden yaptıkları paylaşımlarla açıkladılar. Günlerce hatta aylarca sessizliğini koruyan ikili, şimdilerde o günlerin acısını çıkartıyor. Hadise'nin, Kaan Yıldırım'ın sevimli dostu Benek için açtığı Instagram hesabından yaptığı paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Uzun bir süredir Hadise, Kaan Yıldırım ve Benek'i aynı karede görmek isteyen hayranları, bir başka sevimli dostun bulunduğu fotoğrafa' Beklediğim fotoğraf ama Benek yok' şeklinde yorumlarda bulundu. Ünlü şarkıcı ise paylaşıma, Benek'in ağzından, 'Biraz kıskanmış olabilirim' notunu yazdı.
11.09.2020 16:05
- Son Güncelleme: 11.09.2020 16:18
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