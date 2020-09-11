Hadise ve Kaan Yıldırım'dan beklenen fotoğraf! "Benek biraz kıskanmış olabilir..."

Hadise'nin yönettiği Benek Yıldırım'ın Instagram hesabından yeni paylaşım geldi. Sevgilisi Kaan Yıldırım ve Golden cinsi sevimli bir dost ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Hadise, Benek'in ağzından, 'Biraz kıskanmış olabilirim' notunu takipçileri ile paylaştı.