Haberler Galeri Magazin Cem Yılmaz'ın evinde kalan Serenay Sarıkaya Ankara kedisine döndü! 'Vah vah'

Cem Yılmaz'ın evinde kalan Serenay Sarıkaya Ankara kedisine döndü! 'Vah vah'

Serenay Sarıkaya, kendisinden 19 yaş büyük aşkı Cem Yılmaz ile gündemden düşmüyor. Yaklaşık 2 aydır karantina günlerini Cem Yılmaz'ın evinde geçiren Serenay Sarıkaya'dan, yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Son olarak annesinin fotoğrafını paylaşan Sarıkaya, göz rengini değiştiren bir filtre ile karşımıza çıktı. 28 yaşındaki güzel oyuncu, ortaya çıkan görüntüyü doğduğu şehir olan Ankara'ya göndermede bulunarak, 'Ankara kedisi' notuyla paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri, "Cem Yılmaz'ın yanında 2 ayda ne hale geldi! Vah vah" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Serenay Sarıkaya hakkında çok özel bilgiler...

18.05.2020 17:45 - Son Güncelleme: 18.05.2020 18:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





