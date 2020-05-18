Cem Yılmaz'ın evinde kalan Serenay Sarıkaya Ankara kedisine döndü! 'Vah vah'
Serenay Sarıkaya, kendisinden 19 yaş büyük aşkı Cem Yılmaz ile gündemden düşmüyor. Yaklaşık 2 aydır karantina günlerini Cem Yılmaz'ın evinde geçiren Serenay Sarıkaya'dan, yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Son olarak annesinin fotoğrafını paylaşan Sarıkaya, göz rengini değiştiren bir filtre ile karşımıza çıktı. 28 yaşındaki güzel oyuncu, ortaya çıkan görüntüyü doğduğu şehir olan Ankara'ya göndermede bulunarak, 'Ankara kedisi' notuyla paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri, "Cem Yılmaz'ın yanında 2 ayda ne hale geldi! Vah vah" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Serenay Sarıkaya hakkında çok özel bilgiler...
Koronavirüs salgını sebebiyle sevgili ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 2 aydır ev karantinasında olan Serenay Sarıkaya, Ankara kedisine döndü! Sosyal medya hesabında, göz rengini değiştiren bir filtre ile karşımıza çıktı. Güzel oyuncu, ortaya çıkan görüntüyü doğduğu şehir olan Ankara'ya göndermede bulunarak, 'Ankara kedisi' notuyla paylaştı.
Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında hayatına dair çok özel itiraflarda bulundu.
Şu sıralar kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Cem Yılmaz ile sıkça gündeme gelen Sarıkaya, özel hayatından karantina günlerine, güzellik sırlarından kariyerine kadar birçok soruya cevap verdi. İşte Serenay Sarıkaya'nın çok özel açıklamaları...