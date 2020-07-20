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Meghan Markle babasıyla ilişkisinin bozulmasında onları suçluyor! Prens Harry'le olan evliliği çatırdadığı iddia ediliyordu

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce çiftin aileden ayrıldıklarından bu yana evliliklerinde çatırdamalar başladığı iddia edilmişti. Babasıyla yaşadığı sorunlarla da çok konuşulan Meghan Markle'dan çok ilginç bir çıkış geldi. İşte detaylar...

20.07.2020 11:59 - Son Güncelleme: 20.07.2020 11:59
Meghan Markle babasıyla ilişkisinin bozulmasında onları suçluyor! Prens Harry'le olan evliliği çatırdadığı iddia ediliyordu

Sussex Düşesi Meghan Markle, Britanya'nın tabloid gazetelerini 'babasıyla ilişkisini mahvetmekle' suçladı. Markle, babası Thomas Markle'ın ilişkileri hakkında bazı açıklamalar yapması için gazetelerden para teklifi aldığını iddia etti.

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Meghan Markle babasıyla ilişkisinin bozulmasında onları suçluyor! Prens Harry'le olan evliliği çatırdadığı iddia ediliyordu

The Guardian'da yer alan habere göre, babasıyla ilişkisi hakkında haberler yapan tabloid gazetelere dava açan Meghan Markle'ın avukatları, baba-kız ilişkilerinin 3 yıl önce tabloid gazeteler tarafından hedef alınana kadar çok yakın olduğunu savundu.

Meghan Markle babasıyla ilişkisinin bozulmasında onları suçluyor! Prens Harry'le olan evliliği çatırdadığı iddia ediliyordu

Avukatlar, Markle'ın Suits dizisinde oynadığı dönemde babasına maddi anlamda destek olduğunu ancak Prens Harry ile evleneceği dönem ilişkileri bozulduğunda desteği kestiğini belirtti.

Meghan Markle babasıyla ilişkisinin bozulmasında onları suçluyor! Prens Harry'le olan evliliği çatırdadığı iddia ediliyordu

Babasına yazdığı bir mektubu gazetede yayımladıkları için Mail on Sunday gazetesine dava açan Markle'ın yakınları, gazetenin mahkeme sürecinde Markle'ın daha fazla özel bilgi vermesine neden olarak babasıyla ilişkisini daha fazla zedelemesine neden olduğunu söyledi.

Meghan Markle babasıyla ilişkisinin bozulmasında onları suçluyor! Prens Harry'le olan evliliği çatırdadığı iddia ediliyordu

Kaynaklar, gazetenin davanın asıl gündemini değiştirmeye çalıştığını belirtti.

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