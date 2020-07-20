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Meghan Markle babasıyla ilişkisinin bozulmasında onları suçluyor! Prens Harry'le olan evliliği çatırdadığı iddia ediliyordu

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce çiftin aileden ayrıldıklarından bu yana evliliklerinde çatırdamalar başladığı iddia edilmişti. Babasıyla yaşadığı sorunlarla da çok konuşulan Meghan Markle'dan çok ilginç bir çıkış geldi. İşte detaylar...

20.07.2020 11:59 - Son Güncelleme: 20.07.2020 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





