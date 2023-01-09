Kısmetse Olur Furkan Can Ağca’ya Berfu Yenenler ile Eser Yenenler’den olay gönderme! “Dişisini etkilemeye çalışan Arizona kertenkelesi...”
Kısmetse Olur programına damat adayı olarak katılan Furkan Can Ağca, eve girdiğinde Tolga ile tanışma yolunda olan Aybüke'yi dansa kaldırarak tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Ardından şiddet iddialarıyla gündeme gelen Ağca, bu kez Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Yenenler çifti, yaptıkları bir paylaşımla Ağca'yı ti'ye aldı. Öte yandan "Dişisini etkilemeye çalışan Arizona kertenkelesi" sözleri dikkat çekti işte o paylaşım...
09.01.2023 01:46 - Son Güncelleme: 09.01.2023 01:50
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına damat adayı olarak katılan Furkan, eve girdiğinde Tolga ile tanışma yolunda olan Aybüke'ye talip oldu ve dans etti.
Furkan Can Ağca'nın programına katılmasının ardından geçmişte kız arkadaşına şiddet uyguladığı, müstehcen fotoğrafları ile şantaj yaptığı ve bu nedenle davalık olduğu öne sürüldü.