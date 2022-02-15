Tolga Sarıtaş’ın güzel sevgilisi bakın kim! Herkes Tolga’ya Tolga da ona hayran! Baba’nın Kadir’i olarak geri döndü

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde doğdu. Aslen Sivaslı olan Tolga Sarıtaş, İstanbul'da doğup büyüdü. Lise eğitimini Halil Akkanat Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Coğrafya bölümünden mezun oldu. Esenyurt Belediye Tiyatrosu'nda ve Tiyatro Zeytindalı'nda sahne aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen oyuncu, küçük yaşlarda pek çok müzik aletini çalmayı öğrendi ve gençlik yıllarında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu "Grup Omega" isimli müzik grubunda bateristlik ve gitaristlik yaptı.