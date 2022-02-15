Tolga Sarıtaş'ın güzel sevgilisi bakın kim! Herkes Tolga'ya Tolga da ona hayran! Baba'nın Kadir'i olarak geri döndü
30 yaşındaki yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer ile başrolünü paylaştığı Baba dizisiyle ekrana geri dönen Tolga Sarıtaş günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Arıza dizisinden sonra bir süre sessizliğini koruyan Tolga Sarıtaş hakkında en çok araştırılan şey sevgilisi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tolga Sarıtaş'ın güzel sevgilisi bakın kim. İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Baba dizisi ilk bölümü ile 15 Şubat tarihinde yayın hayatına başlayacak. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş dizinin başrolünde yer alıyor. Tolga Sarıtaş, Baba dizisinde Kadir Saruhanlı karakterini canlandırıyor.
Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde doğdu. Aslen Sivaslı olan Tolga Sarıtaş, İstanbul'da doğup büyüdü. Lise eğitimini Halil Akkanat Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Coğrafya bölümünden mezun oldu. Esenyurt Belediye Tiyatrosu'nda ve Tiyatro Zeytindalı'nda sahne aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen oyuncu, küçük yaşlarda pek çok müzik aletini çalmayı öğrendi ve gençlik yıllarında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu "Grup Omega" isimli müzik grubunda bateristlik ve gitaristlik yaptı.
Oyunculuk kariyerine 2009 yılında "Bahtı Kara" filminde canladırdığı Berk rolü ile başladı. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey sevgilisi oldu. İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.