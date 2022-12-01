Buket Aydın'dan eski sevgilisi Emir Sarıgül'le anılan Sibel Can'a Gülben Ergen üzerinden olay gönderme: "150 kilo ama..."

'AA PRENSES GİBİSİN, HARİKASIN'

Gülben Ergen'le sohbetinde, "Magazinde çok ikircikli bir tavır var bak. Bazıları var 150 kilo, 'Aa prenses gibisin, harikasın' gibi şeyler yazıyorlar. Bazılarını da belliyorlar böyle, 'selülitleri var bilmem nesi var' Sen de onlardan birisin." diyen Buket Aydın, sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.