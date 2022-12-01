Buket Aydın'dan eski sevgilisi Emir Sarıgül'le anılan Sibel Can'a Gülben Ergen üzerinden olay gönderme: "150 kilo ama..."
Buket Aydın'dan eski sevgilisi Emir Sarıgül'le anılan Sibel Can'a Gülben Ergen üzerinden olay gönderme! Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül'le uzatmalı aşk yaşamıştı ünlü sunucu ve spiker Aydın... 2020 yılında eşinden boşanan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla gündemden düşmyordu. Ardından ayrılan ikili aradığı aşkı farklı isimlerde buldu. Her fırsatta "Özel hayatımla konuşulmak istemiyorum" diyen Buket Aydın, Gülben Ergen'i konuk ettiği programda yaptığı o açıklamayla dikkat çekti. Aydın'ın sözlerinin Sibel Can'a olduğu yönünde yorumlar yapıldı. İşte detaylar...
"150 KİLO AMA..."
Buket Aydın'dan eski sevgilisi Emir Sarıgül'le anılan Sibel Can'a Gülben Ergen üzerinden olay gönderme!
Gülben Ergen'i programına konuk olarak çağıran Buket Aydın'dan gelen o açıklama gündeme bomba gibi düştü. Sibel Can - Emir Sarıgül - Buket Aydın üçlüsü bir dönem magazin gündeminin ilk sıralarından inmiyordu hatırlarsanız...
'AA PRENSES GİBİSİN, HARİKASIN'
Gülben Ergen'le sohbetinde, "Magazinde çok ikircikli bir tavır var bak. Bazıları var 150 kilo, 'Aa prenses gibisin, harikasın' gibi şeyler yazıyorlar. Bazılarını da belliyorlar böyle, 'selülitleri var bilmem nesi var' Sen de onlardan birisin." diyen Buket Aydın, sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.
Buket Aydın'ın sözleri Sibel Can'a gönderme olarak yorumlandı sosyal medyada... 2020 yılında eşinden boşanan Buket Aydın Emir Sarıgül ile aşk yaşayarak gündeme gelmişti. Bir küs bir barışık giden ilişkide Aydın mutsuz olmuş ve ayrılık kararı almıştı. Bu sırada Emir Sarıgül Sibel Can ile anılmıştı...
Her fırsatta "Özel hayatımla konuşulmak istemiyorum" diyen Buket Aydın özel hayatına dair 2 ay önce itirafta bulundu.