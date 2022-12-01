Küçük Ceylan oldu kaynana Ceylan! Estetikle kendini Aleyna Tilki yapan Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi bakın kimle
Küçük Ceylan olarak hafızalarda kazınan şarkıcı Ceylan şimdilerde 47 yaşında. Değişimiyle gündemden düşmeyen Ceylan'ın son hali Aleyna Tilki'ye benzetilmişti. Kendisi gibi kızı da yaptırdığı estetiklerle gündeme geliyor. Anne-kızın gündeme gelmesinin nedeni bu kez mutlu bir haber. Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi. Melodi Bozkurt, bir süredir birlikte olduğu Ozan Özgül ile Kanada'nın Toronto şehrinde dünyaevine girdi.
01.12.2022 14:55 - Son Güncelleme: 01.12.2022 14:59
İlk evliliğini 1991'de halasının oğlu Erhan Bozkurt ile yapan ve bir yıl sonra da boşanan üünlü şarkıcı Ceylan'ın, bu birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melodi gelin oldu.
Bir süredir aşk yaşadığı Ozan Özgül ile Toronto'da nikah masasına oturan Melodi Bozkurt, güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.