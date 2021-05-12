Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer…

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine can veren ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, son günlerin en popüler isimlerinden. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra meslektaşı Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan Atiksoy'un özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun yaşını öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Bakın Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşındaymış…

12.05.2021 21:39 - Son Güncelleme: 12.05.2021 21:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





