RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer…

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine can veren ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, son günlerin en popüler isimlerinden. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra meslektaşı Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan Atiksoy'un özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun yaşını öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Bakın Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşındaymış…

12.05.2021 21:39 - Son Güncelleme: 12.05.2021 21:39
Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer…

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine can veren Yıldız Çağrı Atiksoy'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer…

Berk Oktay ile mutlu bir beraberlik sürdüren ve evlilik kararı alan Yıldız Çağrı Atiksoy'un yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Yıldız Çağrı Atiksoy olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer…

Burak Deniz - 17 Şubat 1991

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer…

Alina Boz - 14 Haziran 1998

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer…

Ezgi Mola - 29 Mart 1983