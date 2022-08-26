56’lık Yıldız Tilbe paylaş butonuna bastı ortalık yıkıldı! Bikinili pozlarını bir hışımla yayınladı! Görenler gözlerine inanamadı
56'lık Yıldız Tilbe paylaş butonuna bastı ortalık yıkıldı! Sesi ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tilbe, bikinisi ile verdiği iddialı pozları Twitter sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören pozlara adeta yorum yağdı. Takipçilerine "Yanmış mıyım" diye soran Tilbe'nin son hali de dikkat çekti. İşte Yıldız Tilbe'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
26.08.2022 18:37 - Son Güncelleme: 26.08.2022 18:37
Ortaokul eğitimini bırakmak zorunda kalan ve henüz çocuk yaşlarda şarkı söylemeye başlayan Yıldız Tilbe, 18'inden önce bir evlilik yaptı ve genç yaşta anne oldu.
1991 yılının sonlarına doğru Sezen Aksu'nun kendisini dinlemeye gelmesi ve vokalistlik teklif etmesiyle hayatı tümden değişen Yıldız Tilbe, takip eden yıllarda birçok hite imza atarak güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.