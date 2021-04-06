Yeşilçam'ın 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'ın gizlisi saklısı yok 20'lik kızları cebinden çıkarıyor! Estetik sonrası göğsünü gere gere...
Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray estetik sonrası paylaşımlarıyla sosyal medyayı yerinden oynatmaya devam ediyor. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'dan sonra Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray da modaya katıldı. 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın estetik operasyonu geçirdiği iddiası magazin gündeminde yerini alırdı. Ve sonrasında 10 yaş birden gençleşen 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın pandemi döneminde bıçak altına yattığı ortaya çıktı. Şimdilerde Sultan'ın Instagram paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor. Şoray'ın son hali adeta genç kızları kıskandırdı. İşte Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türka Şoray'ın estetikli hali…
Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ın yüzünü gerdirdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şoray'ın gençleşmek için bıçak altına yattığı iddia edilmişti. Seda Sayan gibi yüz gerdirme operasyonu yaptırdığı söylenen usta oyuncu Türkan Şoray, şimdilerde estetik sonrası pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. 75 yaşındaki sanatçının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.