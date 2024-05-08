Yıllarca kimse anlamamış! Şener Şen ve İlyas Salman'ın Çiçek Abbas filminde şok hata! O sahnede İlyas Salman'ın yerine...

1982 yapımı "Çiçek Abbas", Türk sinemasının en unutulmaz filmlerinden biri olarak kabul edilir. Sinan Çetin'in yönetmenliğinde, Şener Şen, İlyas Salman ve Pembe Mutlu'nun başrollerini paylaştığı bu film, toplumsal konulara değinen hikayesi ve güçlü oyunculuk performansları ile dikkat çeker. Yavuz Turgul'un yazdığı senaryo, 1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülüne layık görüldü, böylece film hem eleştirmenlerin hem de seyircinin beğenisini toplamayı başardı.