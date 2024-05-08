Yıllarca kimse anlamamış! Şener Şen ve İlyas Salman'ın Çiçek Abbas filminde şok hata! O sahnede İlyas Salman'ın yerine...

1982 yapımı "Çiçek Abbas", Türk sinemasının en unutulmaz filmlerinden biri olarak kabul edilir. Sinan Çetin'in yönetmenliğinde, Şener Şen, İlyas Salman ve Pembe Mutlu'nun başrollerini paylaştığı bu film, toplumsal konulara değinen hikayesi ve güçlü oyunculuk performansları ile dikkat çeker. Yavuz Turgul'un yazdığı senaryo, 1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülüne layık görüldü, böylece film hem eleştirmenlerin hem de seyircinin beğenisini toplamayı başardı.
1982 yapımı Sinan Çetin'in yönetmenliğini üstlendiği "Çiçek Abbas" filminde Şener Şen, İlyas Salman ve Pembe Mutlu ekran karşısına geçti.
Yavuz Turgul'un kaleminden çıkan senaryo, 1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi senaryo" ödülünü kazandı..
MİNİBÜS MUAVİNİ ABBAS'IN ZORLU HİKAYESİ
Abbas, dürüstlüğüyle bilinen bir minibüs muavini olarak çalışmaktadır. Patronu Şakir ise kendi çıkarlarına odaklanmış bencil bir adamdır. Şakir, Nazlı adında bir kızla ilişki yaşamaktadır, ancak Nazlı zamanla Abbas'a ilgi duymaya başlar. Abbas da Nazlı'ya karşı hisler beslemeye başlar. Ancak Şakir, bu durumu kabullenemez ve olaylar karmaşık bir hal alır.