Bugün ATV canlı yayınında Müge Anlı var mı yok mu ne zaman başlayacak? Müge Anlı Instagram'dan duyurdu: "Derin acılarımız..."
Bugün ATV canlı yayınında Müge Anlı var mı yok mu merak ediliyor. Müge Anlı ne zaman başlayacak? 15 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan Türkiye Tek Yürek ortak yayınının ardından 16 Şubat Perşembe günü Müge Anlı'nın ATV canlı yayınında olacağı bilgisi gelmişti ancak o bilgi güncellendi. Müge Anlı Instagram hesabından duyurdu. İşte Müge Anlı yayına başlama tarihi...
16.02.2023 10:18 - Son Güncelleme: 16.02.2023 10:23
Bugün ATV canlı yayınında Müge Anlı var mı yok mu merak ediliyor. Müge Anlı ne zaman başlayacak? Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Müge Anlı yayın tarihini açıkladı.
Depremin ilk gününden bu yana yardım ve desteğini esirgemeyen Müge Anlı'ya gelen bir video dikkat çekti.