Eda Ece'nin canlı yayına katıldığı hali sosyal medya gündeminde: "Yürek acısı yaşayan insanın aklına gelmez makyaj yapmak..."
Eda Ece'nin canlı yayına katıldığı hali sosyal medya gündeminde. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından tüm Türkiye adeta tek yürek oldu.Türkiye Tek Yürek yardım kampayasında tüm Türkiye depremzedeler için adeta seferber oldu. 200 televizyonda ortak yayınlanan yardım gecesinde büyük bağışlar toplandı. Eda Ece'nin Türkiye Tek Yürek programında makyajsız katılması sosyal medyada övgüyle karşılandı.
"YÜREK ACISI YAŞAYAN İNSANIN AKLINA GELMEZ MAKYAJ YAPMAK..."
Eda Ece'nin canlı yayına katıldığı hali sosyal medya gündeminde...
Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayını dün akşam 213 televizyon ve 562 radyodan naklen yayınlandı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Türkiye Tek Yürek ortak yayınına oyuncu Eda Ece'nin makyajsız bir şekilde doğal olarak katılması sosyal medyada vatandaşlar tarafından takdir edildi.
Eda Ece'nin canlı yayına makyajsız katılması birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından alkış topladı.
Eda Ece'nin makyajsız ve doğal görüntüsüne sosyal medyada, "Bu süreçte ne kadar yorgun, üzgün, acı dolu olduğumuzu tüm ruh halimizi yansıtan bize ayna olan Eda Ece" , "Yürek acısı yaşayan insanın aklına gelmez makyaj yapmak..." gibi yorumlar yapıldı.
İşte başta Eda Ece'nin makyajsız hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin en doğal halleri...