Eda Ece'nin canlı yayına katıldığı hali sosyal medya gündeminde: "Yürek acısı yaşayan insanın aklına gelmez makyaj yapmak..."

Eda Ece'nin makyajsız ve doğal görüntüsüne sosyal medyada, "Bu süreçte ne kadar yorgun, üzgün, acı dolu olduğumuzu tüm ruh halimizi yansıtan bize ayna olan Eda Ece" , "Yürek acısı yaşayan insanın aklına gelmez makyaj yapmak..." gibi yorumlar yapıldı.