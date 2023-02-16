Acun istedi dananın kuyruğu koptu! Hadise ile Ebru Gündeş 'yasak aşk' krizinin ardından ilk kez bir arada! 'Türkiye Tek Yürek' deyip peş peşe...
Acun istedi dananın kuyruğu koptu! Hadise ile Ebru Gündeş 'yasak aşk' krizinin ardından ilk kez bir arada! 'Türkiye Tek Yürek' deyip peş peşe yayına katılan ünlü ikili sosyal medyada gündem oldu. 10 yıl O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü şarkıcı Hadise, Ebru Gündeş'le yaşadığı polemik sonrası yarışmadan ayrılmıştı. Ardından Hadise ile Ebru Gündeş'in aslında 'yasak aşk' krizi yaşadığı ortaya çıkmıştı. Günlerce fşalanan Hadise-Reza Zarrab ilişkisinin ardından Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye atağı gelmişti Acun son olarak Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda 'Hadise de olsun' dedi ve ortak yayında uzun zamandır yaşanmayan bir an gerçekleşti.
Acun istedi dananın kuyruğu koptu! Hadise ile Ebru Gündeş 'yasak aşk' krizinin ardından ilk kez bir arada! 'Türkiye Tek Yürek' deyip peş peşe geldiler...
Asrın felaketinin ardından depremzedelere yardım için 8 ulusal kanal Turkuvaz Medya Grubu çatısının altında bir araya geldi. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı bağışlar AFAD ve Kızılay aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak.
Acun Ilıcalı'nın isteğiyle tv8 adına ortak yayına katılaan ve yardım toplayan Hadise, eski dostu Ebru Gündeş ile uzun zaman sonra ilk kez yan yana geldi.
Türkiye Tek Yürek yayınında bağış toplanmasına yardımcı olan ve 1 milyon TL bağış da yapan Ebru Gündeş yayından gider gitmez peşinden Hadise stüdyoya giriş yaptı.
Sabah saatlerinde Hollanda da Türkiye için bağış toplayan Hadise akşam da ortak yayında yer aldı. Böylece Hadise ile Ebru Gündeş uzun bir aradan sonra ilk kez aynı mekanda yer aldı.