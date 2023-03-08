Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz’ün boşanma protokolü olay! ’İhanet’in ardından gizli detay ortaya çıktı meğer 4 yaşındaki oğlu Cem’i...

Protokole göre Gülsoy, Acarkent'te birlikte yaşadıkları kiralık evi eşi ve çocuğuna bırakırken, aylık 40 bin liralık kirayı ödemeyi de taahhüt etmiş. Bununla birlikte eski eşine aylık 60 bin lira nafaka da ödeyecek. Kendisi ise aylık 33 bin liraya Arnavutköy'de eşyalı bir eve taşınmış.