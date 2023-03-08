Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün boşanma protokolü olay! 'İhanet'in ardından gizli detay ortaya çıktı meğer 4 yaşındaki oğlu Cem'i...
Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün boşanma protokolü olay! 'İhanet'in ardından gizli detay ortaya çıktı meğer 4 yaşındaki oğlu Cem'le ilgili gece görme yasağı getirmiş! 2012 yılında Burcu Kara'dan boşandıktan sonra ikinci evliliğini 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile yapan 41 yaşındaki ünlü oyuncu Buğra Gülsoy eşinden tek celsede boşandı. Cem adında bir çocuğu olan çiftin evliliği tek celsede bitti. Çiftin boşanma kararının ardında, Buğra Gülsoy'un ihaneti olduğu ortaya çıktı. Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün boşanma protokolündeki gizli detay ise çok konuşulacak.
08.03.2023 09:28 - Son Güncelleme: 08.03.2023 09:39
Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün boşanma protokolü olay! 'İhanet'in ardından gizli detay ortaya çıktı meğer 4 yaşındaki oğlu Cem'i geceleri göremeyecek!
2018 yılında nikah masasına oturan Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz, yaşadıkları fikir ayrılıkları yüzünden 5 yıllık evliliklerini tek celsede evliliklerini bitirdi.
ÇOCUK ANNEDE KALDI
Evliliklerini kurtarmak için çok uğraştıkları öğrenilen ünlü çiftin oğulları Cem'in velayeti, Nilüfer Gürbüz'de kaldı.
Eşinin kendisini aldattığını düşünen Nilüfer Gürbüz'ün boşanma nedeninin ihanet olduğu öğrenildi. Öte yandan ünlü çiftin boşanma protokolü ortaya çıktı. Çift tek celsede boşanırken, Nilüfer Gürbüz'ün isteği üzerine oldukça 'sıkı' bir Boşanma Protokolü imzalanmış.