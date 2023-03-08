Acun Ilıcalı'dan 5. çocuk iddiasına jet açıklama! 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu öne sürülmüştü
Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı'nın 5.kez çocuk sahibi olmaya hazırlandığı iddia edildi. 4 kızı bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu hatta bebeğin cinsiyetinin bile belli olduğu iddialar arasında yer aldı. Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili açıklama da geldi. Ilıcalı iddiaları yalanladı.
08.03.2023 19:10 - Son Güncelleme: 08.03.2023 20:00
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'na olan benzerliğiyle dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile uzun süredir aşk yaşıyor.
Acun Ilıcalı'nın yanından bir an bile ayrılmayan Ayça Çağla Altunkaya son günlerin en çok konuşulan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
53 yaşındaki Acun Ilıcalı ve 1999 doğumlu hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddia edildi.