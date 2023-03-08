Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun annesinden itiraf "Afra'yı gördükçe ağlıyorum" Kendine hakim olamayan anne Lütfiye...
Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Başrolünde Afra Saraçoğlu, Beril Pozam ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veriyor Afra Saraçoğlu. Doğal güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Hanım önceki gün Twitter'da bir chat odasına katıldı ve samimi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
08.03.2023 09:41 - Son Güncelleme: 08.03.2023 09:56
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu, Twitter'da bir sohbet odasına katılarak fanların sorularını yanıtladı.
Afra Saraçoğlu'na meslek seçimi konusunda yol gösteren annesi Lütfiye Saraçoğlu, aynı zamanda genç yıldızın arkasındaki en büyük manevi güçlerden biri.
Lütfiye Saraçoğlu, Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinde ağladığı her sahnede kendisinin de duygulandığını ve ağladığını söyledi.
Kızının en çok dolma yemeğini sevdiğini anlatan anne Saraçoğlu "Yalı Çapkını" dizisinin çekildiği Sabancı ailesine ait olan yalıya gittiğini ve çok büyülendiğini belirtti.