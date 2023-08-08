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Haberler Magazin Yolun sonuna gelindi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı! İlk sözleri bakın ne oldu! Gönlünü Engin Akyürek'e kaptırdığı iddia edilmişti

Yolun sonuna gelindi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı! İlk sözleri bakın ne oldu! Gönlünü Engin Akyürek'e kaptırdığı iddia edilmişti

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Evli yönetmenle yasak aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Çiftin boşanma nedenleri merak edilirken iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde olaya Engin Akyürek iddialarının eklenmesinin ardından, çift bugün yolun sonuna geldi. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı. Boşanma sonrası mikrofon uzatılan ikiliden ilk açıklamalar da geldi. İşte detaylar...

08.08.2023 19:17 - Son Güncelleme: 08.08.2023 19:17
Yolun sonuna gelindi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı! İlk sözleri bakın ne oldu! Gönlünü Engin Akyürek’e kaptırdığı iddia edilmişti

Rüya gibi başlayan evlilikte yolun sonu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yolun sonuna gelindi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı! İlk sözleri bakın ne oldu! Gönlünü Engin Akyürek’e kaptırdığı iddia edilmişti

Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.

Yolun sonuna gelindi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı! İlk sözleri bakın ne oldu! Gönlünü Engin Akyürek’e kaptırdığı iddia edilmişti

KRİZ ÇIKTI

Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu. Özdemir, eşinin yeni filminin hem galasına hem de after partysine katılmayınca soru işaretleri iyiden iyiye arttı.

Yolun sonuna gelindi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı! İlk sözleri bakın ne oldu! Gönlünü Engin Akyürek’e kaptırdığı iddia edilmişti

Tüm bu yaşananların ardından çift ayrılığı sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla doğrulamıştı.

İkili ortak paylaşımlarında "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur" dedi. Özdemir'in geçtiğimiz günlerde Koç'la kaldığı Levent'teki evinden eşyaları alıp, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki evine geçtiği iddia edildi.

Yolun sonuna gelindi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı! İlk sözleri bakın ne oldu! Gönlünü Engin Akyürek’e kaptırdığı iddia edilmişti

Avukatlarına talimat veren ikili anlaşmalı olarak yollarını ayıracak. Mahkemeye sunacakları dilekçede fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtecek olan ikili karşılıklı hiçbir talepte bulunmayacak.

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