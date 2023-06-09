’’Bu yaz Leyla giyecek’’ Halit Ergenç ile 14 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! 3 çocuk annesi Bergüzar Korel en miniğini paylaştı!

2009 yılında evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in 3 çocukları bulunuyor. 'Binbir Gece' dizisinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen çift 2010 yılında Ali'yi, 2020 yılında Han'ı, 2021 yılında da kızları Leyla'yı kucaklarına aldı. Ergenç çifti, geçtiğimiz aylarda çocukları için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti. Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Korel çocuklarından en miniğini paylaştı. ''Abisinin tüm yaz giydiği sandaletleri saklamıştım. Bu yaz Leyla giyecek...''