“10 kilo yağdan verdim” diyen Pelin Karahan spor salonunda şov yaptı! “Kim der 2 çocuk annesi” Karın kasları dikkat çekti
Kavak Yelleri dizisiyle adını duyuran Pelin Karahan hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Karahan, iş ve özel hayatının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekti. Ünlü oyuncu, son dönemlerde ise özellikle formda haliyle konuşuldu. Karahan şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Spor salonundan paylaşım yapan Karahan'ın karın kasları dikkat çekti. İşte 1,5 ayda 8 kilo veren Pelin Karahan'ın o paylaşımı...
08.06.2023 20:41 - Son Güncelleme: 08.06.2023 21:22
Kavak Yelleri dizisinde rol almasının ardından yıldızı parlayan Pelin Karahan, hem özel hem de iş hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Karahan, bir dönem de verdiği kilolarla çok konuşulmuştu.
1,5 ayda 8 kilo veren Pelin Karahan, paylaşımının altına "10 kilo yağdan verdim" diyerek diyetisyenine teşekkür etti.