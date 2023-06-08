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Alina Boz’dan yatakta bornozlu poz! Sezen Aksu’nun müstakbel gelinine bakın! Hande Soral ile Pınar Deniz’den ilk hamle...

Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını duyuran Meltem Yılmazkaya, geçen sene Mart ayında müzisyen sevgilisi ile dünyaevine girdi. Eşi ile yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Yılmazkaya, haftalar önce karnı burnunda bir pozunu yayınlayarak müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. 9 gün önce de doğum yapan oyuncu, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Barcelona'da bir arkadaşıyla buluşan Yılmazkaya, son halini paylaştı. Ünlü oyuncunun son halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Doğum kiloların nerede?" yorumunda bulundu. Yılmazkaya, daha sonra ise bebeğiyle verdiği bir pozu ilk kez yayınladı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın son hali...

takvim.com.tr
08.06.2023 21:55 - Son Güncelleme: 08.06.2023 22:38
9 gün önce anne olmuştu! Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın son haline bakın! Gören inanamadı “Doğum kiloların nerede?”

Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
9 gün önce anne olmuştu! Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın son haline bakın! Gören inanamadı “Doğum kiloların nerede?”

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, geçen sene Mart ayında müzisyen sevgilisi ile dünyaevine girdi.

9 gün önce anne olmuştu! Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın son haline bakın! Gören inanamadı “Doğum kiloların nerede?”

Eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Yılmazkaya, son aylarda hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme geldi.

9 gün önce anne olmuştu! Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın son haline bakın! Gören inanamadı “Doğum kiloların nerede?”

İDDİALARI DOĞRULADI
Konuyla ilgili uzun bir süre sessizliğini koruyan Yılmazkaya, Mayıs ayının ilk haftası karnı burnunda bir pozunu yayınlayarak iddiaları doğruladı.

9 gün önce anne olmuştu! Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın son haline bakın! Gören inanamadı “Doğum kiloların nerede?”

ANNE OLDU
Oyuncu, 31 Mayıs'ta da bebeğini yüzünü göstermeden yaptığı bir kareyi Instagram hesabında yayınladı.

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