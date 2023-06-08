Alina Boz’dan yatakta bornozlu poz! Sezen Aksu’nun müstakbel gelinine bakın! Hande Soral ile Pınar Deniz’den ilk hamle...

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Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını duyuran Meltem Yılmazkaya, geçen sene Mart ayında müzisyen sevgilisi ile dünyaevine girdi. Eşi ile yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Yılmazkaya, haftalar önce karnı burnunda bir pozunu yayınlayarak müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. 9 gün önce de doğum yapan oyuncu, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Barcelona'da bir arkadaşıyla buluşan Yılmazkaya, son halini paylaştı. Ünlü oyuncunun son halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Doğum kiloların nerede?" yorumunda bulundu. Yılmazkaya, daha sonra ise bebeğiyle verdiği bir pozu ilk kez yayınladı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın son hali...
08.06.2023 21:55 - Son Güncelleme: 08.06.2023 22:38
Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür Show adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.