Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Yasemin Özilhan'ın kuzeni çıktı! Görenler şoke oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. son bölüm tüm kişilerde %8,64 izlenme oranı ve %19,85 izlenme payı, 20 ABC1'de ise %10,06 izlenme oranı ve %21,64 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Zirvenin gediklisi, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinciliklerine devam ediyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. EDHO'nun başarılı oyuncusunun, Yasemin Özilhan ile akraba olduğu gerçeği ise bugün magazin gündemine bomba gibi düştü. Çoğu kişinin bilmediği bu gerçeği öğrenenler şaşırdı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 149. SON BÖLÜM İZLE - TIKLA