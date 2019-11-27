Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Yasemin Özilhan'ın kuzeni çıktı! Görenler şoke oldu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı karakter ile milyonların gönlünü kazanan başarılı oyuncu, Yasemin Özilhan'ın kuzeni çıktı. Zirvenin gediklisi, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinciliklerine devam ediyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. EDHO 149. son bölüm ile milyonları ekran başına kilitlerken, dizinin hayranları karşılaştıkları gerçekle şoke oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki başarılı oyuncu ile Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde buluşup hasret giderdi. Ünlü oyuncu "Canım Yasemin'imi çok özlemişim" dedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncunun Yasemin Özilhan ile kuzen olduğunu duyanlar çok şaşırdı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. son bölüm tüm kişilerde %8,64 izlenme oranı ve %19,85 izlenme payı, 20 ABC1'de ise %10,06 izlenme oranı ve %21,64 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Zirvenin gediklisi, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinciliklerine devam ediyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. EDHO'nun başarılı oyuncusunun, Yasemin Özilhan ile akraba olduğu gerçeği ise bugün magazin gündemine bomba gibi düştü. Çoğu kişinin bilmediği bu gerçeği öğrenenler şaşırdı.