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Haberler Magazin Bu sadece bir kısmı! Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in 7 sülaleyi doyuracak ayakkabı koleksiyonu

Bu sadece bir kısmı! Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in 7 sülaleyi doyuracak ayakkabı koleksiyonu

Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından yaptığı Suudi Arabistan tercihini tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Şimdilerde Suudi Arabistan'da 'lüks'ü had safhada yaşayan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'de gündemden düşmüyor. Rodriguez bu kez akıllara zarar ayakkabı koleksiyonuyla gündemde.

10.03.2023 13:12 - Son Güncelleme: 10.03.2023 13:12
Bu sadece bir kısmı! Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in 7 sülaleyi doyuracak ayakkabı koleksiyonu

Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo konuşulmaya devam ediyor.

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Bu sadece bir kısmı! Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in 7 sülaleyi doyuracak ayakkabı koleksiyonu

Tabi sevgilisi Georgina Rodriguez de...

Bu sadece bir kısmı! Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in 7 sülaleyi doyuracak ayakkabı koleksiyonu

Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşkla dünyaca çapında bir şöhrete ulaşan Rodriguez kendi imparatorluğunu kurdu adeta.

Bu sadece bir kısmı! Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in 7 sülaleyi doyuracak ayakkabı koleksiyonu

Şimdilerde attığı her adımla gündem olan Rodriguez'in kendine ait bir belgeseli bile varç

Bu sadece bir kısmı! Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in 7 sülaleyi doyuracak ayakkabı koleksiyonu

Yakın zamanda da ayakkabı koleksiyonunun bir kısmını sosyal medyada sergiledi.

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