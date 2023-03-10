Bu sadece bir kısmı! Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in 7 sülaleyi doyuracak ayakkabı koleksiyonu
Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından yaptığı Suudi Arabistan tercihini tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Şimdilerde Suudi Arabistan'da 'lüks'ü had safhada yaşayan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'de gündemden düşmüyor. Rodriguez bu kez akıllara zarar ayakkabı koleksiyonuyla gündemde.
10.03.2023 13:12 - Son Güncelleme: 10.03.2023 13:12
Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşkla dünyaca çapında bir şöhrete ulaşan Rodriguez kendi imparatorluğunu kurdu adeta.