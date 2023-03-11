Seda Bakan'ın eşi bakın kim çıktı! İki kızları olan ünlü çifti görenler hayran kalıyor: "Cici aile..."
Seda Bakan'ın eşi bakın kim çıktı! İki kızları olan ünlü çifti görenler hayran kalıyor. 2014 yılında dünyaevine giren Seda Bakan, 2019 yılında ilk kızı Leyla'yı, 2023'de ise ikinci kızı Ela'yı kucağına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Seda Bakan'ın eşinin müzisyen olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. İşte 2 kızı olan ve 'Cici aile' yorumları yapılan Seda Bakan ve eşi Ali Erel...
11.03.2023 15:05 - Son Güncelleme: 12.03.2023 17:03