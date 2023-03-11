Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşini görenler dönüp bir daha baktı "Yolda görsem Acun zannederim" O doktor olup ünlü olmayı seçti meğer...
TV 8 ekranlarına getirdiği yapımlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, özel hayatı yakından takip edilen bir isim. Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddia edilen ama iddiayı yalanlayan Acun Ilıcalı'nın bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?
11.03.2023 15:03 - Son Güncelleme: 11.03.2023 15:03
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı hakkında araştırma yapanlar doktor bir kardeşi olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlülerin kardeşleri.