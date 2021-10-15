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Haberler Magazin Bu kadın neredeyse hiç yaşlanmıyor! Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya'nın kaç yaşında olduğunu duyanlar şaştı kaldı

Bu kadın neredeyse hiç yaşlanmıyor! Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya'nın kaç yaşında olduğunu duyanlar şaştı kaldı

Şu sıralar Kırmızı Oda adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Binnur Kaya son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. İlk olarak 1996 yılında ekranlarda kendine yer bulan Kaynanalar dizisinde yer alan Binnur Kaya Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl gibi çok izlenen yapımlarda rol aldı. Binnur Kaya bunca yıla rağmen asla yaşlanmıyor gibi. Binnur Kaya'nın yaşını duyanlar şaşıp kalıyor. İşte başta Binnur Kaya olmak üzere ünlülerin yaşları.

15.10.2021 17:01 - Son Güncelleme: 15.10.2021 17:01
Bu kadın neredeyse hiç yaşlanmıyor! Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı Binnur Kaya’nın kaç yaşında olduğunu duyanlar şaştı kaldı

İşte başta Binnur Kaya olmak üzere ünlülerin yaşları.

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Bu kadın neredeyse hiç yaşlanmıyor! Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı Binnur Kaya’nın kaç yaşında olduğunu duyanlar şaştı kaldı

YONCA EVCİMİK

16 Eylül 1963 (56 yaşında)

Bu kadın neredeyse hiç yaşlanmıyor! Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı Binnur Kaya’nın kaç yaşında olduğunu duyanlar şaştı kaldı

EZGİ EYÜBOĞLU

15 Haziran 1988

Bu kadın neredeyse hiç yaşlanmıyor! Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı Binnur Kaya’nın kaç yaşında olduğunu duyanlar şaştı kaldı

SİNEM KOBAL

14 Ağustos 1987

Bu kadın neredeyse hiç yaşlanmıyor! Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı Binnur Kaya’nın kaç yaşında olduğunu duyanlar şaştı kaldı

HADİSE

22 Ekim 1985

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