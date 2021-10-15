Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün gözlerden sakındığı ikizleri sosyal medyaya damga vurdu! Minik kızları ilgi odağı oldu
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızlara kazınan Ayça Bingöl, Kırmızı Oda'da sergilediği performansla da izleyiciden tam not aldı. Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde Cemile karakterine can veren Bingöl'ün oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da ilgi odağı oldu. Bingöl hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun ikiz kızlarını olduğunu öğrenince şaştı kaldı. 2001 yılında meslektaşı Ali Gökmen Altuğ ile nikah masasına oturan Bingöl'ün 2016'da kucağına aldığı ikizleri Leyla ve Aylin sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Ayça Bingöl'ün gözlerden sakındığı ikiz kızları Leyla ve Aylin...
15.10.2021 18:25
- Son Güncelleme: 15.10.2021 18:25
Ünlü oyuncu Ayça Bingöl, kadrosunda Erkan Petekkaya, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
Şimdilerde başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde Derya karakterini canlandıran Bingöl'ün özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Bingöl hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun ikiz kızlarını olduğunu öğrenince şaştı kaldı. 2001 yılında meslektaşı Ali Gökmen Altuğ ile nikah masasına oturan Bingöl'ün 2016'da kucağına aldığı ikizleri Leyla ve Aylin sosyal medyada ilgi odağı oldu.