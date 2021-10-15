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Haberler Magazin Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün gözlerden sakındığı ikizleri sosyal medyaya damga vurdu! Minik kızları ilgi odağı oldu

Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün gözlerden sakındığı ikizleri sosyal medyaya damga vurdu! Minik kızları ilgi odağı oldu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızlara kazınan Ayça Bingöl, Kırmızı Oda'da sergilediği performansla da izleyiciden tam not aldı. Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde Cemile karakterine can veren Bingöl'ün oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da ilgi odağı oldu. Bingöl hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun ikiz kızlarını olduğunu öğrenince şaştı kaldı. 2001 yılında meslektaşı Ali Gökmen Altuğ ile nikah masasına oturan Bingöl'ün 2016'da kucağına aldığı ikizleri Leyla ve Aylin sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Ayça Bingöl'ün gözlerden sakındığı ikiz kızları Leyla ve Aylin...

15.10.2021 18:25 - Son Güncelleme: 15.10.2021 18:25
Kırmızı Oda’nın Derya’sı Ayça Bingöl’ün gözlerden sakındığı ikizleri sosyal medyaya damga vurdu! Minik kızları ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl, kadrosunda Erkan Petekkaya, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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Kırmızı Oda’nın Derya’sı Ayça Bingöl’ün gözlerden sakındığı ikizleri sosyal medyaya damga vurdu! Minik kızları ilgi odağı oldu

Şimdilerde başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde Derya karakterini canlandıran Bingöl'ün özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kırmızı Oda’nın Derya’sı Ayça Bingöl’ün gözlerden sakındığı ikizleri sosyal medyaya damga vurdu! Minik kızları ilgi odağı oldu

Bingöl hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun ikiz kızlarını olduğunu öğrenince şaştı kaldı. 2001 yılında meslektaşı Ali Gökmen Altuğ ile nikah masasına oturan Bingöl'ün 2016'da kucağına aldığı ikizleri Leyla ve Aylin sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kırmızı Oda’nın Derya’sı Ayça Bingöl’ün gözlerden sakındığı ikizleri sosyal medyaya damga vurdu! Minik kızları ilgi odağı oldu

İşte başta Ayça Bingöl olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...

Kırmızı Oda’nın Derya’sı Ayça Bingöl’ün gözlerden sakındığı ikizleri sosyal medyaya damga vurdu! Minik kızları ilgi odağı oldu

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