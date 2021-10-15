Kırmızı Oda’nın Derya’sı Ayça Bingöl’ün gözlerden sakındığı ikizleri sosyal medyaya damga vurdu! Minik kızları ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl, kadrosunda Erkan Petekkaya, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızalara kazınmıştı.