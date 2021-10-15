Şükran Ovalı'nın Caner Erkin paylaşımının ardından Amine Gülşe de aşka geldi! Eşi Mesut Özil'in yeni yaşını işte böyle kutladı
Şükran Ovalı'nın Caner Erkin paylaşımının ardından Amine Gülşe de aşka geldi! Eşi Mesut Özil'in (33) yeni yaşını kutlayan Amine Gülşe Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Zaman zaman Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Amine Gülşe, eşi Mesut Özil'in yeni yaşını kutladığı satırlarla gündeme geldi. Önceki gün eşi Caner Erkin ile pozunu "Seni pamuklara sarmalar sararım" notuyla paylaşan Şükran Ovalı'nın ardından Amine Gülşe'den gelen bu poz, 'futbolcuların eşleri aşka geldi' dedirtti.
Şükran Ovalı'nın Caner Erkin paylaşımının ardından Amine Gülşe de aşka geldi! Eşi Mesut Özil'in yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlayan Amine Gülşe kısa sürede gündem oldu.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, 2019 yılında oyuncu Amine Gülşe ile dünyaevine girdi. 1 yıl sonra çiftin çocukları Eda dünyaya geldi. Mutlu evliliğini sürdüren Amine Gülşe, sosyal medya sayfasından aşk dolu bir paylaşım yaptı.
Eşinin yeni yaşını kutlayan Amine Gülşe şu ifadeleri kullandı, "Seneler senle nasıl uçup gidiyor aşkım. İyi ki doğdun iyi ki hayatıma girdin iyi ki ailem oldun seni çok seviyorum kocacığım diğer yarım." Amine Gülşe'nin bu aşk dolu mesajı takipçileri tarafından kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
Amine Gülşe'nin paylaşımı, bir gün önce eşinin fotoğrafını paylaşarak, 'Seni pamuklara sarmalar sararım" notunu düşen Şükran Ovalı'yı getirdi.