Şükran Ovalı’nın Caner Erkin paylaşımının ardından Amine Gülşe de aşka geldi! Eşi Mesut Özil’in yeni yaşını işte böyle kutladı

Eşinin yeni yaşını kutlayan Amine Gülşe şu ifadeleri kullandı, "Seneler senle nasıl uçup gidiyor aşkım. İyi ki doğdun iyi ki hayatıma girdin iyi ki ailem oldun seni çok seviyorum kocacığım diğer yarım." Amine Gülşe'nin bu aşk dolu mesajı takipçileri tarafından kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.