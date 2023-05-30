’Bu ilişki buralara kadar gelemeyebilirdi’ 2 defa ayrılığın eşiğinden dönen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu bakın nasıl tanışmış!

Verdiği bir röportajda nasıl tanıştıklarını anlatan çift sorulan sorulara şöyle yanı verdi...

Sosyal medyada çeşitli videolarda Kadir'in ciddi ve uzun konuşmalarına denk geliyorum. Evde de öyle mi?

Kadir: (Gülüyor) Bu piyasanın yarattığı bir algı. Aslında bizim nüktedan taraflarımız çok fazla. Birbirimizden hiçbir halimizi saklamıyoruz. Bu da bir komedi çıkarıyor ortaya. Biz bu kadar komik bakış açısıyla devam edemiyor olsaydık bu ilişki buralara kadar gelemeyebilirdi. O sebeple insanların bizde gördüğü ciddiyetin içinde de aslında saf bir nüktedanlık, komiklik var.