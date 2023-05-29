27 yıllık evliliği biten Mehmet Aslantuğ’un eski aşkı bakın kim çıktı! Hülya Avşar detayı! Meğer Arzum Onan’dan önce o isimle...
27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, boşanma haberleriyle uzun bir süre magazin gündeminde yer aldı. Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikili, bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı. 10 dakikada tek celsede biten evliliğin ardından ikilinin hayatları merak konusu oldu. Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın özellikle eski aşkları merak edildi. Aslantuğ'un evlenmeden önceki eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Hülya Avşar detayı ise dikkat çekti. Bakın Mehmet Aslantuğ'un eski sevgilisi kimmiş...
29.05.2023 19:35 - Son Güncelleme: 29.05.2023 19:35
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldıklarını duyurdu.
Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar verdi. Böylelikle 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitti.
Duruşma sonrasında adliyeden birlikte çıkan çift, soruları yanıtsız bıraktı. Arzum Onan'a psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Aslantuğ, "Aşk olsun" diyerek tepki gösterdi.
Tüm bu yaşananların ardından ikilinin hayatları merak konusu oldu. Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın özellikle eski aşkları merak edildi.