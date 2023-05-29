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Aşk bombası patladı! Buray gönlünü Ezgi Şenler’e kaptırdı! Sevgilisi için yaptığı o hamle “Körkütük aşık” dedirtti

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Buray, Ayşe Özyılmazel ile olan ilişkisini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Buray şimdi ise gönlünü başka bir ünlü isme kaptırdı. Ünlü şarkıcının, oyuncu Ezgi Şenler ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkili hakkında ortaya atılan bir iddia ise "Buray körkütük aşık" dedirtti. İşte detaylar...

takvim.com.tr
29.05.2023 18:35 - Son Güncelleme: 29.05.2023 18:37
Aşk bombası patladı! Buray gönlünü Ezgi Şenler’e katladı! Sevgilisi için yaptığı o hamle “Körkütük aşık” dedirtti

Ünlü şarkıcı Buray, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Buray geçen yıl kendisinden 4 yaş büyük meslektaşı Ayşe Özyılmazel'le yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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Aşk bombası patladı! Buray gönlünü Ezgi Şenler’e katladı! Sevgilisi için yaptığı o hamle “Körkütük aşık” dedirtti

O dönem özel hayatlarını gizli tutmaya çalıştıkları öğrenilen ikili, bir düğüne katıldı ve birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.

Aşk bombası patladı! Buray gönlünü Ezgi Şenler’e katladı! Sevgilisi için yaptığı o hamle “Körkütük aşık” dedirtti

Ancak çiftin ilişkisinin sessiz sedasız sona erdiği öğrenildi. Buray'ın şimdi ise gönlünü başka bir ünlü isme kaptırdığı öğrenildi.

Aşk bombası patladı! Buray gönlünü Ezgi Şenler’e katladı! Sevgilisi için yaptığı o hamle “Körkütük aşık” dedirtti

Ünlü şarkıcının, oyuncu Ezgi Şenler ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkili hakkında ortaya atılan bir iddia ise "Buray körkütük aşık" dedirtti.

Aşk bombası patladı! Buray gönlünü Ezgi Şenler’e katladı! Sevgilisi için yaptığı o hamle “Körkütük aşık” dedirtti

Hürriyet'in haberine göre; Buray da geçtiğimiz günlerde sevgilisine sürpriz yapıp dizi setine gitti. İkilinin ilişkisi sosyal medyada ses getirdi.

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