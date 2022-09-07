Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı'dan kayınvalidesine jest! Yeni yaşını kutlayan Arzu Sabancı gelinine bakın ne yanıt verdi!
Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı'dan kayınvalidesine jest! Yeni yaşını kutlayan Arzu Sabancı gelinine verdiği yanıtla dikkat çekti. 3 yıl birlikte olduğu Hacı Sabancı ile Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine giren Nazlı Kayı Sabancı Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın yaş gününde paylaşım yapan Nazlı'ya Arzu Hanım'dan yanıt gecikmedi.
07.09.2022 14:30 - Son Güncelleme: 07.09.2022 14:30
Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı'dan kayınvalidesine jest! Yeni yaşını kutlayan Arzu Sabancı gelinine bakın ne yanıt verdi...
Geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinin haziran ayında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Gelinini çok sevdiği bilinen Arzu Sabancı'nın bugün doğum günü. Nazlı Kayı Sabancı Instagram'dan peş peşe yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.