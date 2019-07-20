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Bu gerçeği çok az kişi biliyor! Meğer Sibel Can...

Başarılı sanatçı Sibel Can, yaptığı her hareketle magazin dünyasının gündemini belirliyor. Hakan Ural ile evliliğinden 27 yaşında Engincan adında bir oğlu ve 24 yaşında Melisa adında bir kızı olan ünlü şarkıcı Sibel Can'ın sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alındı. Birçok ünlü isim gibi Sibel Can da gerçek ismini kullanmayı tercih etmeyen ünlülerden. Sibel Can'ın gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

20.07.2019 21:27 - Son Güncelleme: 21.07.2019 19:21
Sibel Can hakkındaki o gerçek duyanları hayrete düşürdü! Sibel Can meğer...

Ünlü sanatçı Sibel Can, yaptığı her hareketle magazin dünyasının gündemini belirliyor.

Sibel Can hakkındaki o gerçek duyanları hayrete düşürdü! Sibel Can meğer...

Hayranları Sibel Can'ın özel hayatı mercek altına alındı.

Sibel Can hakkındaki o gerçek duyanları hayrete düşürdü! Sibel Can meğer...

Birçok ünlü isim gibi Sibel Can da gerçek ismini kullanmayı t6ercih etmeyen ünlülerden.

Sibel Can hakkındaki o gerçek duyanları hayrete düşürdü! Sibel Can meğer...

Sibel Can'ın gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sibel Can hakkındaki o gerçek duyanları hayrete düşürdü! Sibel Can meğer...

İşte ünlü sanatçı Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

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