Bruce Willis hayranlarını kahreden haber! Afazi teşhisi konulan Hollywood yıldızı oyunculuğu bıraktı! Afazi nedir? Belirtileri neler?
Bruce Willis hayranlarını kahreden haber! Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'in ailesi Hollywood yıldızının oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Sağlık problemleri yaşayan Willis'e Afazi teşhisi konulduğu öğrenildi. "Bruce'un harika hayranlarına" hitabıyla başlayan açıklama ünlü yıldızın sevenlerini üzerken "Afazi nedir? Afazi belirtileri nelerdir?" sorularının yanıtı aratıldı. İşte detaylar...
Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan dünyaca ünlü aktör Bruce Willis'tek kötü haber geldi.
Aile tarafından yapılan bu ortak açıklamada, 'Zor Ölüm'ün yıldızı, efsane aktör Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'Afazi' teşhisi koyulduğu ve bu hastalığında da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi.
Aile, bu gelişmenin sonucu olarak Bruce Willis'in onun için çok şey demek olan oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu.
Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman ve aralıksız sevgi, merhamet ve desteğiniz karşısında minnettarız. Güçlü bir aile birliğiyle bu süreçten geçiyoruz ve hayranlarının da bunu bilmesini istedik, çünkü onun sizler için ve sizlerin onun için ne demek olduğunu biliyoruz. Bruce'un her zaman söylediği gibi "Gününü gün et" ve birlikte bunu yapmayı planlıyoruz. Sevgiler"