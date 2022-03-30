Bruce Willis hayranlarını kahreden haber! Afazi teşhisi konulan Hollywood yıldızı oyunculuğu bıraktı! Afazi nedir? Belirtileri neler?

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman ve aralıksız sevgi, merhamet ve desteğiniz karşısında minnettarız. Güçlü bir aile birliğiyle bu süreçten geçiyoruz ve hayranlarının da bunu bilmesini istedik, çünkü onun sizler için ve sizlerin onun için ne demek olduğunu biliyoruz. Bruce'un her zaman söylediği gibi "Gününü gün et" ve birlikte bunu yapmayı planlıyoruz. Sevgiler"