Ayta Sözeri bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte 1982'de Türkiye’ye gelen Ayta Sözeri’nin memleketi...
Ayta Sözeri bakın aslen nereliymiş! Sezen Aksu'nun da aralarında olduğu birçok ismin vokalliğini yapan Ayta Sözeri, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show adlı programa konuk oldu. Şarkıcılığının yanı sıra Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakteriyle oyunculuk performansını da sergileyen ünlü ismin, programa katılmasının ardından hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1982'de, altı yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Ayta Sözeri'nin özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Ayta Sözeri aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Ayta Sözeri'nin memleketi...
30.03.2022 21:04 - Son Güncelleme: 30.03.2022 21:04
İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show adlı programa konuk olan Ayta Sözeri'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
1982'de, altı yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Ayta Sözeri'nin özellikle memleketi merak edildi.