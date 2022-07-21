Seda Sayan'ın mayolu karesi olay! Eşi Çağlar Ökten'e öyle bir poz verdi ki ortalık yıkıldı o ayrıntı şaşkına çevirdi 40 yıl geriye gitmiş gibi
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in bitmeyen balayı! Estetikle 40 yaş geriye giden Kadırgalı'dan mayolu kare geldi görenler şaştı kaldı. Kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'le nikah masasına oturan Seda Sayan, estetik operasyonlara kısa bir ara verdi ve tatile çıktı. Eşiyle pozunu "Sevgilim" diyerek yayınlayan ünlü şarkıcı, Ökten'in kendisini çektiği kareye de "Sevgilimin gözünden" notunu düştü. Seda Sayan'ın Instagram'dan paylaştığı maolu fotoğrafını görenler şaşkına döndü.
21.07.2022 12:17 - Son Güncelleme: 21.07.2022 12:17
Sık sık estetik yaptıran Seda Sayan son hali ile gündeme bomba gibi düşerken, eşi ile tatil pozları çok konuşuldu.
Kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'le nikah masasına oturan Seda Sayan, estetik operasyonlara kısa bir ara verdi ve tatile çıktı.