Vav TV İzle
Haberler Magazin Seda Sayan'ın mayolu karesi olay! Eşi Çağlar Ökten'e öyle bir poz verdi ki ortalık yıkıldı o ayrıntı şaşkına çevirdi 40 yıl geriye gitmiş gibi

Seda Sayan'ın mayolu karesi olay! Eşi Çağlar Ökten'e öyle bir poz verdi ki ortalık yıkıldı o ayrıntı şaşkına çevirdi 40 yıl geriye gitmiş gibi

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in bitmeyen balayı! Estetikle 40 yaş geriye giden Kadırgalı'dan mayolu kare geldi görenler şaştı kaldı. Kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'le nikah masasına oturan Seda Sayan, estetik operasyonlara kısa bir ara verdi ve tatile çıktı. Eşiyle pozunu "Sevgilim" diyerek yayınlayan ünlü şarkıcı, Ökten'in kendisini çektiği kareye de "Sevgilimin gözünden" notunu düştü. Seda Sayan'ın Instagram'dan paylaştığı maolu fotoğrafını görenler şaşkına döndü.

21.07.2022 12:17 - Son Güncelleme: 21.07.2022 12:17
Seda Sayan’ın mayolu karesi olay! Eşi Çağlar Ökten’e öyle bir poz verdi ki ortalık yıkıldı o ayrıntı şaşkına çevirdi 40 yıl geriye gitmiş gibi

Seda Sayan'ın mayolu karesi olay! Eşi Çağlar Ökten'e öyle bir poz verdi ki ortalık yıkıldı o ayrıntı şaşkına çevirdi, "40 yıl geriye gitmiş gibi" yorumları havada uçuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seda Sayan’ın mayolu karesi olay! Eşi Çağlar Ökten’e öyle bir poz verdi ki ortalık yıkıldı o ayrıntı şaşkına çevirdi 40 yıl geriye gitmiş gibi

Sık sık estetik yaptıran Seda Sayan son hali ile gündeme bomba gibi düşerken, eşi ile tatil pozları çok konuşuldu.

Seda Sayan’ın mayolu karesi olay! Eşi Çağlar Ökten’e öyle bir poz verdi ki ortalık yıkıldı o ayrıntı şaşkına çevirdi 40 yıl geriye gitmiş gibi

Kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'le nikah masasına oturan Seda Sayan, estetik operasyonlara kısa bir ara verdi ve tatile çıktı.

Seda Sayan’ın mayolu karesi olay! Eşi Çağlar Ökten’e öyle bir poz verdi ki ortalık yıkıldı o ayrıntı şaşkına çevirdi 40 yıl geriye gitmiş gibi

Geçtiğimiz aylarda silikonlarını yenileten Sayan, en son yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırmıştı. Operasyon sonrası soluğu tatilde alan ünlü isim, eşiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Seda Sayan’ın mayolu karesi olay! Eşi Çağlar Ökten’e öyle bir poz verdi ki ortalık yıkıldı o ayrıntı şaşkına çevirdi 40 yıl geriye gitmiş gibi

Eşiyle pozunu "Sevgilim" diyerek yayınlayan ünlü şarkıcı, Ökten'in kendisini çektiği kareye de "Sevgilimin gözünden" notunu düştü.

SON DAKİKA