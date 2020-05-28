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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'siydi... 16 yıl sonra değişimiyle şoke etti!

Cennet Mahallesi dizisinin en küçük üyesi Ayşe, son haliyle herkesi şaşırttı. Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy, 2004 yılında henüz 8 yaşındaydı... Sosyal medya hesabında sık sık fotoğraf paylaşan genç oyuncu, değişimi ile dikkat çekti. Cennet Mahallesi'nin ardından ekrandan uzaklaşan Belemir Temizsoy, kendi adını taşıyan bir YouTube kanalı açtı. Temizsoy, dizi anılarını da sayfasında paylaşıyor. Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı. O isimler büyüdü, şimdilerde milyonların takip ettiği sanatçılar oldu. İşte Cenet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy ve ünlülerin değişimleri...

28.05.2020 16:23 - Son Güncelleme: 28.05.2020 16:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





