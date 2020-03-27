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Brad Pitt ile Jennifer Aniston'dan şoke eden haber! Yeniden evleniyorlar

Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın evlilik hazırlığı yaptıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çifti olan ancak Brad Pitt'in ihaneti nedeniyle ayrılan ikili, bu yıl SAG ödüllerinde yıllar sonra bir araya gelmiş ve ikili arasındaki yakınlaşma görenleri heyecanlandırmıştı. Bu yakınlaşmanın ardından şimdi de ikilinin yeniden evlenmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

27.03.2020 17:22 - Son Güncelleme: 27.03.2020 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





