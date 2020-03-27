Brad Pitt ile Jennifer Aniston'dan şoke eden haber! Yeniden evleniyorlar
Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın evlilik hazırlığı yaptıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çifti olan ancak Brad Pitt'in ihaneti nedeniyle ayrılan ikili, bu yıl SAG ödüllerinde yıllar sonra bir araya gelmiş ve ikili arasındaki yakınlaşma görenleri heyecanlandırmıştı. Bu yakınlaşmanın ardından şimdi de ikilinin yeniden evlenmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.
27.03.2020 17:22
- Son Güncelleme: 27.03.2020 17:40
SAG Ödülleri töreninde yıllar sonra bir araya gelen Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın eğlenceli sohbeti geceye damga vurmuştu. 2005'teki boşanmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenen Brad Pitt ve Jennifer Aniston hayranlarını heyecanlandırmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Jennifer Aniston'ın Brad Pitt'e dokunduğu anlar ve 56 yaşındaki aktörün onun bileğini tutması kimileri tarafından gizlenen bir ilişkinin objektiflere yansıması kimilerine göre ise yeni bir başlangıcın işareti olarak yorumlandı.
İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; hayranlarının gönlünden geçen gerçek oldu.
O günden sonra gizlice görüşen çiftin aşkı alevlendi. Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın Meksika'da yıldırım nikahıyla evlenmeye hazırlandığı iddia edildi.
1998 yılında birlikte olmaya başlayan Pitt ve Aniston, 2000 yılında Malibu'da gizli bir törenle evlenmişti.