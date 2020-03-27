Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'ın evi bakın neredeymiş! Yakın arkadaşı Cansu Dere de bir alt sokağında...

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun evi merak konusu oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de gerekli olmadıkça sokağa çıkmayan vatandaşlar, sosyal medyadan evde kal çağrısında bulunuyor. Bu isimlerin başında da ünlüler geçiyor. Cansu Dere, Pınar Altuğ gibi ünlülerin evleri merak konusu olurken içlerinde en çok ilgi gören isim Kenan İmirzalıoğlu ile Sinam Kobal çiftinin evleri oldu. İşte ünlülerin evleri...