Böylesini kimse beklemiyordu! Bakın Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyon TL'lik final sorusunun cevabı neymiş
Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanıyor. Milyoner'de yarışan yarışmacılar birbiri ardına gelen sorulara doğru yanıtlar vererek 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. Kimi yarışmacılar henüz ilk soruda veda ederken kimileri ise 1 milyonluk final sorusuna kadar ulaşabiliyor. Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon TL'lik final sorularından bazılarını sizler için derledik. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon liralık sorular ve cevapları...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'i izlemeyen neredeyse yoktur. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de kimisi ilk soruda elendi, kimisi ise yüksek ödüller kazandı. Televizyon başında izleyenler "Ben bilirdim o soruyu" dedi.