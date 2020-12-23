Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi bu kez 'evlendi'! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti...

Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi bu kez 'evlendi'! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti...

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 30 yaşındaki Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer geride bırakmak üzere olduğumuz yaz aylarında Bodrum tatilleriyle damgalarını vurmuş ancak sonrasındaki ayrılık kararıyla herkesi şoke etmişti. Buğrahan Tunce daha sonra bir başka kadınla görüntülense de Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti yine barıştı hem de bu kez 'evlenerek'

23.12.2020 17:05 - Son Güncelleme: 23.12.2020 17:05
Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi bu kez 'evlendi'! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti...

Oyuncu Eda Ece, kasım ayında yeniden barıştığı Anadolu Efesli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le Ulus'a taşındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi bu kez 'evlendi'! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti...

Etiler'de tek başına yaşadığı apartman dairesinden sosyetenin tercih ettiği lüks siteye taşınan oyuncunun bu hamlesi, "Acaba evlenecekler mi" sorusunu akıllara getirdi.

Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi bu kez 'evlendi'! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti...

2 yıldır birlikte olan çift, mart ayındaki karantina sürecini birlikte geçirmiş, sonrasında beraber yaz tatiline çıkmıştı. Ancak ne olduysa oldu, ikili tatilden sonra ayrıldıklarını açıkladı.

Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi bu kez 'evlendi'! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti...

Çift hakkında en çok merak edilen şeylerden biri boş farkları oldu. İşte başta Eda Ece ve Buğrahan Tuncer olmak üzere ünlülerin boyları...

Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi bu kez 'evlendi'! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti...

KENAN İMİRZALOĞLU - 191 CM

DİĞER GALERİLER