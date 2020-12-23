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Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi bu kez 'evlendi'! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti...

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 30 yaşındaki Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer geride bırakmak üzere olduğumuz yaz aylarında Bodrum tatilleriyle damgalarını vurmuş ancak sonrasındaki ayrılık kararıyla herkesi şoke etmişti. Buğrahan Tunce daha sonra bir başka kadınla görüntülense de Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti yine barıştı hem de bu kez 'evlenerek'

23.12.2020 17:05 - Son Güncelleme: 23.12.2020 17:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





